Моряки с аккордеоном взяли на абордаж бар в день ВМФ и попали на видео

В Петербурге трое моряков устроили драку в баре, полиция проводит проверку

В Петербурге трое моряков, отмечавшие день ВМФ, устроили драку в баре, в результате которой побои получили бармен и владелец заведения. Запись абордажа драчунов с камеры видеонаблюдения опубликовала «Фонтанка».

На кадрах видны крепкие мужчины в тельняшках, избивающие людей в баре, летят стулья и столы.

По данным издания, моряки в сопровождении женщины зашли в заведение со своей едой и аккордеоном. Бармен принес им два кофе, а в ответ получил удар от посетителя, от которого потерял сознание. В ситуацию вмешался владелец бара, однако его тоже избили. Остальной персонал бросился на улице через черный ход.

На вызов прибыла полиция и увезла участников потасовки. У хозяина бара врачи диагностировали перелом ребра, сотрясение мозга и ушибы, он написал заявление на моряков.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего россиянина, который напал с ножом на победителя уличной драки.