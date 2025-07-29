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04:01, 29 июля 2025Интернет и СМИ

Мужчина элегантно отомстил назойливой соседке и опозорил ее перед жителями всего района

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dustin Tramel / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Chatta-Daddy рассказал об элегантной мести своей новой соседке. По его словам, девушка переехала к своему бойфренду, чтобы жить в небольшой квартире на втором этаже дома его родителей.

«Она постоянно чувствует потребность зайти ко мне во двор и высказать свое мнение обо всем, что я делаю. Например, однажды, когда я косил свой газон, она пришла ко мне потребовала перестать высаживать траву и подкармливать растения, потому что это может вызвать рак у ее новорожденного ребенка», — написал автор.

Кроме того, она неоднократно требовала, чтобы он перестал жарить мясо на гриле, поскольку из-за сопутствующего запаха ей потом снятся кошмары об убитых животных. Также она требовала, чтобы сосед продал два своих работающих на дизельном топливе автомобиля и купил вместо них электрокары.

«Я выкопал огромную яму во дворе, завернул в листья целого поросенка и коптил его весь день, всю ночь и еще один день. После этого я пригласил всю округу на ужин, предупредив, что еды будет много и ее обязательно нужно будет доесть до конца. Само собой, она тоже пришла, вела себя, как дура, кричала, вопила и просто неистовствовала», — рассказал Chatta-Daddy.

Сам он тем временем снял на видео весь скандал, после чего опубликовал шестиминутный ролик на странице района в социальных сетях. Теперь все соседи знают об особенностях поведения девушки.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как тайком накормил голодных гостей пиццей на вегетарианской свадьбе и разозлил невесту. По его словам, ему стало ясно, что предложенной гостям еды недостаточно на целый день.

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