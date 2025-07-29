На Байкале установили уникальный мировой рекорд

Омичи установили мировой рекорд на заплыве по озеру Байкал

Спортсмены в составе сборной команды Омской области установили рекорд России и мира на заплыве по озеру Байкал. Об этом сообщил в Telegram-канале министр спорта Омской области Алексей Ленберг.

Главным тренером и организатором заплыва выступил Антон Московенко. 11 спортсменов преодолели расстояние в 620 километров за 193 часа и 25 минут, поочередно сменяя друг друга.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на президента международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаила Паллера, экспертная группа в течение недели после окончания заплыва, проанализировав все протоколы и видеоматериалы, пришла к единогласному решению о регистрации уникального рекорда России и мира.

Ранее сообщалось, что спортсмен-экстремал из Красноярска Илья Савосин проскользил по металлическим 210-метровым перилам на роликах и установил мировой рекорд. Россиянин добился такого результата с восьмой попытки, он выполнил элемент на площадке в Подмосковье. Рекорд зафиксировали представители международной платформы INTERRECORD.