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00:23, 29 июля 2025Мир

На Западе назвали фон дер Ляйен дурой после ее слов о газе

Журналист Боуз назвал фон дер Ляйен дурой из-за ее слов о поставках СПГ из США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vincenzo Livieri / Global Look Press

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во лжи после ее слов о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США. С критикой в ее адрес он выступил в социальной сети X.

«Фон дер Лгунья теперь заявляет, что американский СПГ внезапно стал "доступнее и лучше". (...) Это наглая ложь», — написал он, назвав главу ЕК немыслимой дурой.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) готов отказаться от нефти и газа из России для снижения американских пошлин с 30 до 15 процентов. Она отметила, что страны блока больше не хотят использовать российские ресурсы, а американский СПГ «намного лучше».

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