В ночь на 29 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Ростовскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Основной удар пришелся на город Сальск, местные жители заявили о 4-5 взрывах. Кроме того, они сообщили о мощном пожаре, разгоревшемся на железнодорожной станции.
Кадры полыхающего ж/д объекта появились в сети. На них запечатлели, как ветер раздувает пламя, усугубляя ситуацию.
Пожар в Сальске подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Чиновник уточнил, что в его тушении приняли участие 45 человек и 12 единиц техники.
Под удар дрона ВСУ на станции Сальск попал пассажирский поезд
В ходе атаки украинской стороны на Ростовскую область под удар дрона-камикадзе попал пассажирский поезд на станции Сальск.
В РЖД уточнили, что все произошло около двух часов ночи по московскому времени. Вследствие взрыва от БПЛА в двух вагонах поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск были повреждены стекла. Пассажиров поезда оперативно эвакуировали, пострадавших среди них нет.
Из-за обломков беспилотника загорелся находящийся рядом грузовой поезд. Для ликвидации возгорания на место прибыл специальный пожарный поезд. После взрывов объявили о нарушении в работе контактной сети. Движение поездов через Сальск также было приостановлено.
Жертвой удара ВСУ по Ростовской области стал мирный житель
В ходе атаки украинских беспилотников на Ростовскую область в Сальске не выжил один мирный житель.
Согласно полученной информации, один из ударов ВСУ обрушился на здание и припаркованную рядом с ним машину. В результате у здания повредило крышу и выбило стекла, а осколками был задет автомобиль.
В момент удара в салоне машины находился водитель, он скончался на месте от тяжести травм.