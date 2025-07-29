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09:08, 29 июля 2025Россия

Пассажирский поезд попал под удар ВСУ в Ростовской области. Охваченную огнем железнодорожную станцию показали на видео

Появилось видео полыхающей после удара ВСУ ростовской железнодорожной станции
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В ночь на 29 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Ростовскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Основной удар пришелся на город Сальск, местные жители заявили о 4-5 взрывах. Кроме того, они сообщили о мощном пожаре, разгоревшемся на железнодорожной станции.

Кадры полыхающего ж/д объекта появились в сети. На них запечатлели, как ветер раздувает пламя, усугубляя ситуацию.

Пожар в Сальске подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Чиновник уточнил, что в его тушении приняли участие 45 человек и 12 единиц техники.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Под удар дрона ВСУ на станции Сальск попал пассажирский поезд

В ходе атаки украинской стороны на Ростовскую область под удар дрона-камикадзе попал пассажирский поезд на станции Сальск.

В РЖД уточнили, что все произошло около двух часов ночи по московскому времени. Вследствие взрыва от БПЛА в двух вагонах поезда № 59 НовокузнецкКисловодск были повреждены стекла. Пассажиров поезда оперативно эвакуировали, пострадавших среди них нет.

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Из-за обломков беспилотника загорелся находящийся рядом грузовой поезд. Для ликвидации возгорания на место прибыл специальный пожарный поезд. После взрывов объявили о нарушении в работе контактной сети. Движение поездов через Сальск также было приостановлено.

Жертвой удара ВСУ по Ростовской области стал мирный житель

В ходе атаки украинских беспилотников на Ростовскую область в Сальске не выжил один мирный житель.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Согласно полученной информации, один из ударов ВСУ обрушился на здание и припаркованную рядом с ним машину. В результате у здания повредило крышу и выбило стекла, а осколками был задет автомобиль.

В момент удара в салоне машины находился водитель, он скончался на месте от тяжести травм.

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