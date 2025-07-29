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11:55, 29 июля 2025Силовые структуры

Наградное оружие и часы предложили забрать у генерала МВД России

Прокурор потребовал конфисковать имущество фигурантов дела генерала МВД Умнова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Прокурор, представляющий государственное обвинение на процессе по уголовному делу о коррупции, по которому проходят бывшие высокопоставленные сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, предложил конфисковать их имущество. Об этом сообщает ТАСС.

Гособвинитель считает, что имущество подсудимых на общую сумму более 64 миллионов рублей нажито преступным путем. Среди обвиняемых — бывшие помощник министра внутренних дел России генерал-лейтенант Сергей Умнов, замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал Иван Абакумов, руководитель управления ГИБДД указанного главка МВД Алексей Семенов и бывший старший судебный пристав Елена Копьева.

У Умнова хотят забрать наградное оружие, часы, деньги и земельный участок, у Абакумова — недвижимость и автомобили, у Копьевой — жилые помещения и участок.

Ранее прокурор запросил для генералов от 11 до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, лишение званий и наград, штрафы в размере от девяти до 35 миллионов рублей.

Бывших высокопоставленных сотрудников МВД обвиняют в 11 эпизодах получения взяток общей суммой 65 миллионов рублей из средств пожертвований НКО «Фонд содействия программам ГУВД». По версии следствия, фигуранты потратили деньги на покупку абонементов в спортзал, машин, ремонт помещений в здании главка на Суворовском проспекте, концерт к юбилею ведомства.

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