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10:56, 29 июля 2025Бывший СССР

Наиболее уязвимое направление обороны ВСУ под Красноармейском назвали

Район Троянды оказался наиболее уязвимым в обороне ВСУ под Красноармейском
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Район села Троянды, входящего в агломерацию Красноармейска (украинское название — Покровск), оказался наиболее уязвимым в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). О самом проблемном направлении для украинской армии рассказал Telegram-канал «Военная хроника».

«[Командование ВСУ] не решается подкидывать в район Покровска бронетехнику — нет признаков применения даже привычных фронту М113, не говоря уже о "Страйкерах" или БМП M2 Bradley. (...) Основная часть этой бронетехники отведена в глубину обороны», — говорится в публикации.

Отмечается, что в условиях нехватки бронетехники уровень безвозвратных потерь в ВСУ достигает 70-80 процентов.

Ранее уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова заявила, что ВСУ продолжают прикрываться мирными жителями для усложнения продвижения армии России. По ее словам, украинские военные могут превратить любой гражданский объект в военный.

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