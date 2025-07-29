Район Троянды оказался наиболее уязвимым в обороне ВСУ под Красноармейском

Район села Троянды, входящего в агломерацию Красноармейска (украинское название — Покровск), оказался наиболее уязвимым в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). О самом проблемном направлении для украинской армии рассказал Telegram-канал «Военная хроника».

«[Командование ВСУ] не решается подкидывать в район Покровска бронетехнику — нет признаков применения даже привычных фронту М113, не говоря уже о "Страйкерах" или БМП M2 Bradley. (...) Основная часть этой бронетехники отведена в глубину обороны», — говорится в публикации.

Отмечается, что в условиях нехватки бронетехники уровень безвозвратных потерь в ВСУ достигает 70-80 процентов.

Ранее уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова заявила, что ВСУ продолжают прикрываться мирными жителями для усложнения продвижения армии России. По ее словам, украинские военные могут превратить любой гражданский объект в военный.