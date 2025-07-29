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07:13, 29 июля 2025Мир

НАТО заподозрили в подготовке провокации против Калининградской области

Нимайер: НАТО готовится к провокации против Калининградской области
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stefan Sauer / dpa

НАТО готовится к провокации против Калининградской области. В этом альянс заподозрил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что НАТО может прибегнуть к такому сценарию уже в ближайшие недели. По его словам, поводом для провокации могут стать якобы исходящие из региона помехи для GPS-сигналов из-за «действий российских спецслужб».

«Это могут использовать для проведения провокации. Она могла бы произойти с двух направлений — как с моря, так и со стороны Сувалкского коридора», — отметил Нимайер.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев раскрыл последствия нападения на Калининградскую область. «Любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у нас сил и средств», — предупредил он.

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