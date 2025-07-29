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19:39, 29 июля 2025Силовые структуры

Обрушение здания в российском регионе могло произойти из-за ветхости

В Екатеринбурге возбудили дело по факту обрушения здания
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту обрушения здания. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ.

По данным следствия, днем 29 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о частичном обрушении нежилого здания на улице Мартовской. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники офисов самостоятельно покинули здание. К работам по разбору завалов приступила инженерная техника.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Здание было нежилым.

Предварительно обрушение могло произойти из-за ветхости строения.

Ранее сообщалось, что появились подробности о ходе эвакуации людей из обрушившегося здания в российском городе.

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