Обрушение здания в российском регионе могло произойти из-за ветхости

В Екатеринбурге возбудили дело по факту обрушения здания

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту обрушения здания. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ.

По данным следствия, днем 29 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о частичном обрушении нежилого здания на улице Мартовской. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники офисов самостоятельно покинули здание. К работам по разбору завалов приступила инженерная техника.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Здание было нежилым.

Предварительно обрушение могло произойти из-за ветхости строения.

Ранее сообщалось, что появились подробности о ходе эвакуации людей из обрушившегося здания в российском городе.