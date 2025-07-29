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01:01, 29 июля 2025Ценности

Папарацци сняли 50-летнюю Дрю Бэрримор в купальнике на роскошной яхте

Папарацци сняли 50-летнюю актрису Дрю Бэрримор в купальнике на яхте в Сен-Тропе
Мария Винар

Фото: Backgrid / Legion-Media

Папарацци сняли американскую актрису Дрю Бэрримор в откровенном виде на роскошной яхте. Соответствующие снимки публикует Page Six.

50-летнюю звезду «Ангелов Чарли» заметили во время отдыха у берегов Сен-Тропе, Франция. Так, она предстала перед камерами в черном слитном купальнике и без макияжа на лице. На размещенных кадрах видно, что уличным фотографам удалось запечатлеть знаменитость с разных ракурсов.

В марте Дрю Бэрримор рассказала о пластике, которую сделала в 17 лет. Во время беседы с акушером-гинекологом Камилой Филипс актриса призналась, что в 1992 году уменьшила грудь, поскольку чувствовала тяжесть и дискомфорт из-за ее размеров.

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