Папарацци сняли 50-летнюю Дрю Бэрримор в купальнике на роскошной яхте

Папарацци сняли 50-летнюю актрису Дрю Бэрримор в купальнике на яхте в Сен-Тропе

Папарацци сняли американскую актрису Дрю Бэрримор в откровенном виде на роскошной яхте. Соответствующие снимки публикует Page Six.

50-летнюю звезду «Ангелов Чарли» заметили во время отдыха у берегов Сен-Тропе, Франция. Так, она предстала перед камерами в черном слитном купальнике и без макияжа на лице. На размещенных кадрах видно, что уличным фотографам удалось запечатлеть знаменитость с разных ракурсов.

В марте Дрю Бэрримор рассказала о пластике, которую сделала в 17 лет. Во время беседы с акушером-гинекологом Камилой Филипс актриса призналась, что в 1992 году уменьшила грудь, поскольку чувствовала тяжесть и дискомфорт из-за ее размеров.