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05:01, 29 июля 2025Забота о себе

Перечислены меры безопасности при играх с едой во время секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Татьяна Рибейро заявила, что при играх с едой во время секса необходимо соблюдать определенные меры безопасности. Их врач перечислила в разговоре с изданием Metropoles.

Как отметила Рибейро, еду лучше не помещать на интимные зоны, такие как пенис, анальное отверстие и влагалище. Некоторые продукты склонны к брожению или содержат в составе красители и консерванты, негативно влияющие на состояние слизистых оболочек гениталий, пояснила она.

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Кроме того, по словам врача, опасность представляют фрукты и другие твердые продукты, поскольку они могут вызвать микротравмы. Кислая же еда приведет к раздражению и жжению половых органов, в связи с этим Рибейро призвала помещать продукты на живот, спину, шею и другие части тела, которые находятся подальше от интимных зон.

Ранее врач Вера Сережина рассказала о негативном влиянии секса в жару на здоровье. По ее словам, при высоких температурах увеличивается нагрузка на сердце.

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