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19:32, 29 июля 2025Интернет и СМИ

Петросян прокомментировал новости о полумиллионном долге

Петросян заявил, что у него нет долга за экспертизу имущества при разводе
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Известный российский юморист Евгений Петросян прокомментировал новости о полумиллионном долге за неоплаченную экспертизу имущества во время развода с бывшей супругой Еленой Степаненко. В разговоре с «Абзацем» артист заявил, что у него нет задолженности.

«Видимо, мои адвокаты что-то напутали. Но сегодня уже инцидент разобрали. С моей стороны никаких отказов в оплате не было. Я свою часть оплатил давно, еще пять лет назад», — заявил Петросян.

29 июля стало известно, что Министерство юстиции России потребовало взыскать с Петросяна и Степаненко долг в 582 тысячи рублей. Уточнялось, что супруги недоплатили за одну из экспертиз, которую проводили при разделе имущества во время развода. Кто именно должен внести оставшуюся сумму, не уточнялось.

Степаненко и Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Развод сопровождался имущественными тяжбами и конфликтами.

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