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10:56, 29 июля 2025Интернет и СМИ

У Петросяна и Степаненко нашли полумиллионный долг

Минюст требует 582 тысячи рублей за раздел имущества Петросяна и Степаненко
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PhotoXPress

Министерство юстиции РФ требует взыскать 582 тысячи рублей за раздел имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Как сообщает РИА Новости, полумиллионный долг у них нашел Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте.

По данным агентства, во время бракоразводного процесса провели две экспертизы. Стоимость первой из них, оцененной в 7,5 миллиона рублей, поделили между бывшими супругами поровну, она была ими полностью оплачена. Вторую оценили в 1,13 миллиона рублей. За нее частично рассчитался Петросян: он оплатил 550 тысяч рублей. Оставшиеся 582 тысячи в бюджет так и не поступили.

В материалах дела не уточняется, кто именно должен выплатить остаток. Адвокаты Петросяна и Степаненко от комментариев отказались. Решение, по данным РИА Новости, будет принято Хамовническим судом столицы уже во вторник, 29 июля.

Ранее стало известно, что Степаненко после развода с Петросяном уехала в США. Как рассказал куплетист Михаил Вашуков, после расставания с юмористом она начала вести скрытный образ жизни.

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