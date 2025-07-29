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02:25, 29 июля 2025Бывший СССР

Пленных солдат ВСУ под конвоем привезли в музей памяти погибших детей Донбасса

Пленных солдат ВСУ привезли в музей памяти погибших детей Донбасса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) привезли в музей памяти погибших детей Донбасса в Горловке. Кадры разместил Telegram-канал «Молодая Республика».

Украинские военные прибыли на экскурсию под конвоем автоматчиков. Во время осмотра экспозиции им показали игрушки, обломки снарядов, детские фотографии с датами смерти.

«Мы с вами пройдем в музейную комнату, которая посвящена погибшим ангелам Горловки, чьи жизни и забрали такие бессовестные люди как вы», — заявила пленным экскурсовод.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял, что обстрелы Горловки украинскими войсками не имеют никакой военной целесообразности, но постоянно фиксируются. Он уточнил, что часто целью для дронов ВСУ становятся гражданские автобусы.

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