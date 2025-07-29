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16:18, 29 июля 2025Путешествия

Пожилой турист поехал к древним турецким гробницам и исчез при загадочных обстоятельствах

Daily Mail: 79-летний британец исчез по пути к древним гробницам в Турции
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Siegfried Kuttig / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Пожилой британский турист поехал посмотреть древние турецкие гробницы и исчез при загадочных обстоятельствах по пути. Об этом сообщает Daily Mail.

О пропаже 79-летнего мужчины заявила его дочь. Они вместе отдыхали в деревне Чандыр на юго-западе Турции. Утром 26 июля ее отец отправился на лодке к близлежащим высеченным в скалах храмовым гробницам Кауноса. Вскоре он перестал выходить на связь.

Турецкие спасатели начали поиски британца.

Ранее турист отправился с женой в отпуск на британские коралловые острова и исчез при загадочных обстоятельствах. За день до этого туристы отправились кататься на лодке.

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