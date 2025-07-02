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13:11, 2 июля 2025Путешествия

Турист отправился с женой в отпуск и исчез при загадочных обстоятельствах

FN: Турист загадочно и бесследно исчез на территории островов Теркс и Кайкос
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Турист отправился с женой в отпуск на британские коралловые острова и исчез при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает издание The Fox News (FN).

51-летний американец Брайан Терренс 22 июня отправился с супругой на острова Теркс и Кайкос, Великобритания, расположенные в Атлантическом океане. Пара арендовала квартиру в самом безопасном месте на Грейс-Бэй-роуд и собиралась покинуть ее 29 июня.

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За день до исчезновения туристы отправились кататься на лодке. Ночью 25 июня, когда супруга легла спать, путешественник покинул жилье и бесследно исчез.

По сообщению частного детектива Карла ДеФацио, нанятого расследовать дело, турист не взял с собой телефон и кошелек, а также оставил машину. По камерам наблюдения удалось отследить, что он направлялся в город ― больше о нем ничего неизвестно. На данный момент детектив намерен получить записи телефонных разговоров путешественника, тем временем его исчезновение расследует Королевская полиция Британии.

Ранее пилот потерпевшего крушение самолета загадочно исчез из залитого кровью салона. В больницу пострадавший не обратился.

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