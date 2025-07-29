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13:24, 29 июля 2025Моя страна

Практически вымершее российское село вдруг возродилось

KP.RU: Село Губино под Калугой стало местом притяжения людей со всей России
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wikipedia

Практически вымершее село Губино в Калужской области вдруг заполнилось людьми, которые начали приезжать сюда со всей страны вслед за монахом. Историю возрождения жизни в населенном пункте рассказывает KP.RU.

Еще десять лет назад здесь практически никто не жил, однако теперь на всех желающих уже не хватает места. Само село расположено недалеко от города Козельска и Оптиной пустыни. Сейчас его сравнивают с подмосковной Рублевкой, отмечая, что люди слишком хорошо там живут, хоть и не богаты.

Спецкор издания встретился с иеромонахом Вадимом (Басовым), которому ставят в заслугу произошедшие перемены. Он, как и многие другие местные жители, отмечает, что все это происходит при помощи Бога. Однако именно он в какой-то момент начал восстанавливать местный храм, а спустя несколько лет здесь построили и гостевой дом, который также начал привлекать сюда людей. При этом все работы выполнялись при помощи неравнодушных граждан. Деньги давали приезжавшие в Оптину пустынь меценаты.

Первые переселенцы появились в 2017-2018 годах. Тогда же построили гимназию для детей, после чего сюда стали съезжаться многодетные семьи. Изначально участки здесь раздавали бесплатно или за малые деньги, однако теперь, из-за возникшего ажиотажа, они стоят уже по 1-2 миллиона в зависимости от площади.

«Мы хотим расширить село, решить вопрос с землей. И дом необязательно должен быть дорогим. У нас одно пожелание — забор-штакетник и изба деревенская, а не хай-тек. Кровля и забор коричневые, фасад бежевый. Чтобы для взора в селе была гармония», — отмечает священнослужитель.

Однако сейчас местные начали опасаться, что идеей православной деревни с многодетными семьями заинтересовались в Москве. В столице, по их словам, хотят вложиться в этот проект и превратить его в российский Лас-Вегас с аквапарком и другими удобствами, чего жители совсем не хотят.

Сейчас участки в селе взяли уже 130 семей с разных концов страны — от Калининграда до Камчатки. Как пишет KP.RU, есть даже семья, которая собирается переехать сюда из США.

Ранее сообщалось, что курорт Сбера подарил детям из Манжерока игровую площадку. Комплекс установили в рамках социальной программы «Манжерок — детям».

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