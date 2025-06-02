Курорт Сбера подарил детскую игровую площадку селу Манжерок

В селе Манжерок открылась новая игровая площадка для детей

Курорт Сбера подарил детям из Манжерока игровую площадку. Комплекс установили в рамках социальной программы «Манжерок — детям», торжественное открытие нового социального объекта состоялось 1 июня, сообщает пресс-служба ВК «Манжерок». В селе открылась современная детская игровая площадка: качели, горки, беседки, спортивные тренажеры — новое место отдыха и развлечений для детей и подростков.

«Праздник просто супер! Было волнительно открывать площадку, я рада такому подарку. С друзьями после школы будем здесь проводить время. Больше всего понравились качели, они новые и очень красивые», — рассказала юная жительница села Елизавета Воробьева. По словам многодетной матери Ирины Тозыяковой, игровая площадка была необходима. «Раньше с малышами некуда было выйти, чтобы погулять, побегать или покачаться на качелях. Здесь все новое: безопасное покрытие, конструкции привлекают внимание детей, и все это в шаговой доступности от школы. Приятно, что курорт "Манжерок" столько внимания уделяет нашим детям», — рассказала она.

Городок детства оборудовали в рамках социальной программы курорта Сбера. Детская игровая площадка стала третьим объектом в селе, построенным по проекту «Манжерок — детям». Воплотить идею в жизнь помог партнер курорта — строительная компания «Ривьера».

Фото: пресс-служба ВК «Манжерок»

«Курорт «Манжерок» не только развивает туристический кластер региона, но и активно участвует в жизни местного сообщества. Его проекты для детей создают комфортные условия для будущего, демонстрируя, что успешный бизнес может и должен решать социальные проблемы. Детская игровая площадка — далеко не первый проект, реализованный при поддержке курорта на территории региона и сельского поселения. С каждой инициативой компания подтверждает статус самого крупного в регионе социального инвестора», – подчеркнул заместитель председателя правительства Республики Алтай Адар Сумин. Он вручил благодарственное письмо главы Республики Алтай курорту «Манжерок».

Со своей стороны генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин отметил, что каждому ребенку нужна забота и поддержка со стороны взрослых. «Поэтому наша площадка станет символом внимания к самым маленьким жителям села. Создавая игровой комплекс, мы понимаем, что инвестируем в будущее и поднимаем уровень качества жизни на селе. Подобные проекты отражают наши ценности и принципы, которым мы продолжим следовать и в будущем», — сказал он.

«Новая игровая площадка — любимый уголок для детей всех возрастов. Уверен, что счастливое детство — основа будущего. Наше сельское поселение выделяется среди других благодаря большому числу детских и спортивных площадок. Во многом это заслуга курорта "Манжерок", который развивается как социально ответственная компания», — прокомментировал глава Манжерокского сельского поселения Анатолий Майков.

Курорт Сбера активно участвует в благоустройстве Манжерокского сельского поселения. Благодаря проекту «Манжерок — детям» в селе появились многофункциональная спортивная площадка, модульное здание школы для занятий по технологии, новый современный школьный автобус, а также детская площадка в селе Озерном и специализированная сенсорная комната в Манжерокском доме ребенка. Кроме того, именно для нужд поселения курортом приобретена специализированная техника.

Более пяти лет курорт Сбера реализует социальные проекты на территории всего региона, на эти цели уже израсходовано более 340 миллионов рублей. «Манжерок — детям» — самый крупный социальный проект компании. Социальная политика курорта Сбера играет ключевую роль в развитии региона, способствуя улучшению качества жизни местных жителей и формируя активное и здоровое поколение. Инвестиции в социальные проекты, такие как «Манжерок — детям», не только укрепляют доверие между курортом и сообществом, но и создают устойчивые основы для дальнейшего развития, демонстрируя ответственность бизнеса перед обществом.