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22:01, 29 июля 2025Бывший СССР

Президент Армении предложил открыть коридор с Азербайджаном

Президент Армении Хачатурян предложил открыть коридор в Сюникской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Президент Армении Ваагн Хачатурян предложил открыть коридор в Сюникской области, связывающий Азербайджан с Нахичеванской автономией. Слова армянского лидера приводит ТАСС.

«Если мы сможем открыть ворота Сюника (...), то можете быть уверены, что будущее предоставит нам большие возможности для развития», — сказал Хачатурян.

По его словам, инициатива правительства Армении о создании «Перекрестка мира» очень хорошо воспринимается международным сообществом.

Ранее испанское издание Periodista Digital сообщило, что Ереван, Баку и Вашингтон согласовали план по Зангезурскому коридору, который в документе получил название «мост [президента США Дональда] Трампа». Сообщалось, что Армения сохранит суверенитет над данным регионом, однако Зангезурский коридор будет эксплуатировать частная американская компания.

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