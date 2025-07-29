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14:20, 29 июля 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала три загадочных сообщения подряд

Радиостанция УВБ-76 передала три загадочные шифровки
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

28 июля радиостанция УВБ-76 снова начала вещание и всего за час передала три сообщения подряд. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В первом сообщении, прозвучавшем на так называемой «Радиостанции Судного дня» в 19:23 по московскому времени, фигурировало загадочное слово «плюсохлыщ». Следующее сообщение последовало через 37 минут и включало словоформу «плисомыс». Третью и последнюю шифровку, содержащую слово «градиент», передали в 20:27 по московскому времени.

НЖТИ 12625 ПЛЮСОХЛЫЩ 9703 0657

НЖТИ 04241 ПЛИСОМЫС 0283 3764

НЖТИ 82835 ГРАДИЕНТ 5406 1361

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УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

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