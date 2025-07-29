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17:47, 29 июля 2025Ценности

Раскрыта цена дорогостоящего образа 19-летней невесты Лепса

Стоимость образа 19-летней невесты Лепса Кибы составила 1,5 миллиона рублей
Екатерина Ештокина
Аврора Киба и Григорий Лепс

Аврора Киба и Григорий Лепс. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Раскрыта стоимость дорогостоящего образа невесты российского певца Григория Лепса Авроры Кибы. Соответствующий материал публикует Telegram-канал «Звездач».

Редакторы издания оценили наряд возлюбленной 63-летнего исполнителя. Для снимка 19-летняя девушка позировала в полосатом худи за 95,3 тысячи рублей и джинсах за 32,7 тысячи рублей. Помимо этого, она надела белые туфли на каблуках за 9,3 тысячи рублей.

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Образ дополнили красная сумка Hermes стоимостью 1,346 миллиона рублей и браслет за 17,5 тысячи рублей. Общая цена всех перечисленных изделий составила 1,5 миллиона рублей.

Ранее в июле 19-летняя невеста Лепса пришла на его день рождения в колье за 25 миллионов рублей. Студентка посетила празднование в бриллиантовом колье в виде двух попугаев.

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