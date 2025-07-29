RusVesna: ВС РФ ударили по центру реабилитации ВСУ в Каменском

Российские войска в ходе массированной ночной атаки ударили по центру реабилитации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Каменском Днепропетровской области. Подробности ночного удара раскрыл Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Основной целью удара стал центр реабилитации военных. Жители в комментариях упрекают мэра города, который накануне опубликовал пост с упоминанием этого центра», — говорится в публикации.

Отмечается, что власти города скрывают информацию об ударе по военному объекту, заявляя, что ударом было разрушено «неэксплуатируемое трехэтажное здание».

Ранее стало известно, что элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали из села Малиновка в Днепропетровской области. Пресс-служба Минобороны сообщила о взятии населенного пункта под контроль российскими войсками 26 июля.