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20:06, 29 июля 2025Мир

Раскрыты проблемы с поставками словацких гаубиц для Украины

Aktuality: Словакия не передала Украине 7 из 16 гаубиц Zuzana 2
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Словакия не передала Украине семь из шестнадцати гаубиц Zuzana 2, поставки которых ожидались еще в 2024 году. Об этом сообщает словацкий портал Aktuality.

«Словацкие гаубицы Zuzana 2 для Украины сталкиваются со значительной задержкой. За этим, вероятно, стоит прекращение сотрудничества с украинским заводом и спорные решения министерства обороны», — указано в материале издания.

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Сообщается, что график поставок сдвигался уже несколько раз, несмотря на обязательства, зафиксированные в контракте на сумму 92 миллиона евро. Первые две гаубицы Словакия передала Украине в августе 2023 года, еще семь — были доставлены с опозданием к апрелю 2025-го.

В мае вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что Словакия не будет поддерживать поставку оружия на Украину. «У Словакии есть четкая позиция, которая состоит в том, что мы не хотим поддерживать дальнейшие поставки вооружений на Украину», — сказал политик.

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