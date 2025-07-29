Раскрыты страны для путешествий россиян с идеальным английским

Skyeng: Россияне с идеальным английским чаще всего путешествуют в Европу

Специалисты языковой онлайн-школы Skyeng раскрыли страны для путешествий россиян с идеальным знанием английского языка. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что подавляющее большинство «языковых туристов» (88 процентов) — женщины. Из них 39 процентов — девушки в возрасте от 26 до 35 лет, 30 процентов — от 36 до 45 лет и 26 процентов — от 18 до 25 лет.

Аналитики установили, что чаще всего россияне с идеальным английским путешествуют в Европу. 44 процента посетили такие страны, как Италия, Испания, Германия и Франция. Девять процентов выбрали для поездок Азию: Японию, Турцию, Китай и Таиланд. Еще семь процентов отправились в путешествие в страны СНГ.

Ранее специалисты этой же онлайн-школы узнали, что большинство россиян (67 процентов) проводят отпуск в русскоязычной среде. 35 процентов предпочли отдых в родном городе, 16 процентов поехали в путешествие по России и такое же количество выбрали страны СНГ.