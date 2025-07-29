В России назвали главный раздражитель в отношениях с США

Депутат Новиков: Украина рассматривается как раздражитель в отношениях РФ и США

Украина сегодня рассматривается как главный раздражитель в отношениях России и США, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Сейчас главной точкой напряженности между США, НАТО в целом и Россией называется украинский конфликт, но не нужно забывать, что он начался не в феврале 2022 года, а несколько раньше, отметил депутат. Еще в конце 2021 года МИД высказал целый ряд предложений, связанных с ограничением активности НАТО у российских границ и достижением стратегической безопасности, напомнил он.

«Поскольку все это не было услышано, а, наоборот, при этом продолжалась поддержка киевского режима, занимавшего абсолютно русофобские позиции, это и привело к тому, что сегодня Украина рассматривается как главный раздражитель в наших отношениях. Но Украина — это не причина, а следствие той ситуации, которая сложилась в более ранние периоды. Да и сама украинская проблема является результатом 2014 года, когда была взломаны какие-то основы худо-бедного конституционного строя на территории Украины и был осуществлен госпереворот», — поделился парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс нормализации отношений с США идет ни шатко ни валко. Он отметил, что Россия хотела бы видеть большую динамику, но для этого нужны импульсы с обеих сторон.