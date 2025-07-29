Коньков: Критика ЕС закона о НАБУ — предлог, чтобы заговорить о Зеленском

Недовольство в Евросоюзе (ЕС) в связи с изменением правового статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) — это лишь предлог для того, чтобы поставить вопрос о недоверии президенту республики Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

«Надо отметить, что рейтинг Зеленского — это абсолютно управляемая конструкция. Во-первых, свободных выборов на Украине уже нет много лет. Во-вторых, социологические службы там тоже явно не носят независимый характер. Доверять тем результатам, которые публикуются, очень сложно. Самое главное, что и люди на Украине запуганные, высказывают свою точку зрения только там, где она не сильно отличается от общего доминирующего политического курса», — отметил Коньков.

Также, по словам политолога, рейтинг украинского лидера сегодня управляется извне.

«Что касается непосредственно его фигуры, то уже несколько лет идут вбросы относительно того, что Зеленский — это уже отработанная фигура для основных игроков на политическом Западе, а со сменой власти в Белом доме эта проблема усугубилась», — добавил он.

Сегодня мы наблюдаем начало кульминационного процесса, когда нужно будет подготовить необходимую среду для того, чтобы решение об уходе Зеленского состоялось, а на его место пришел кто-то следующий Александр Коньков доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ

Ранее Евросоюз приостановил всю финансовую помощь Украине. Причиной стал скандал с изменением статуса антикоррупционных ведомств.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.

