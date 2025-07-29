Рогов рассказал о продвижении Российской армии в Степногорске

Рогов: ВС России зашли в Степногорск

Штурмовые отряды Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации зашли в село Степногорск на запорожском направлении. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши штурмовые отряды зашли в Степногорск и удерживают там позиции», — рассказал Рогов.

Он добавил, что украинское командование стягивает в населенный пункт новые подразделения.

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Темировку в Запорожской области. В ходе наступления российские войска заняли более пяти квадратных километров территории и более 320 строений, которые украинские войска превратили в оборонительные позиции.