Росгвардейцы увезли из леса отшельника с грибами

Росгвардия задержала в лесу Кубани мужчину за обряды с наркотиками

На Кубани спецназ Росгвардии увез из леса отшельника, проводившегося религиозные обряды с наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

У 34-летнего мужчины изъято полкило вещества растительного происхождения, которое отправлено на экспертизу, сушеные галлюциногенные грибы и экстремистская литература.

По предварительным данным, житель Лабинского района Краснодарского края три года назад сменил религию и построил в лесу шалаш. Там он стал проводить языческие обряды с использованием наркотических средств, которые он предлагал своим последователям.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за пропаганду экстремизма и незаконный оборот наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Москве росгвардейцы задержали эксгибициониста около детского сада.