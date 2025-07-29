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15:12, 29 июля 2025Силовые структуры

Росгвардейцы увезли из леса отшельника с грибами

Росгвардия задержала в лесу Кубани мужчину за обряды с наркотиками
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На Кубани спецназ Росгвардии увез из леса отшельника, проводившегося религиозные обряды с наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

У 34-летнего мужчины изъято полкило вещества растительного происхождения, которое отправлено на экспертизу, сушеные галлюциногенные грибы и экстремистская литература.

По предварительным данным, житель Лабинского района Краснодарского края три года назад сменил религию и построил в лесу шалаш. Там он стал проводить языческие обряды с использованием наркотических средств, которые он предлагал своим последователям.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за пропаганду экстремизма и незаконный оборот наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Москве росгвардейцы задержали эксгибициониста около детского сада.

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