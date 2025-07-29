Россиян предупредили о наказании за неправильную сдачу жилья

Эксперт Машаров: Отказ сделать регистрацию при сдаче жилья грозит штрафом

Отказ сделать арендатору временную регистрацию грозит владельцу жилья штрафом. О наказании за неправильную сдачу квартир предупредил россиян член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, пишет ТАСС.

«Если человек снял жилье более чем на 90 дней, он обязан оформить временную регистрацию в нем. А собственник жилья не должен в этом препятствовать», — рассказал эксперт. Если арендодатель отказался делать регистрацию, его могут оштрафовать на 7000 рублей в Москве и Петербурге или на 2000 рублей — в других регионах.

Собственник может избежать ответственности лишь в тех случаях, если квартиранты приходятся ему близкими родственниками или имеют постоянную регистрацию в том же регионе, где снимают жилье, заключил Машаров.

Ранее эксперты спрогнозировали, что аренда жилья в августе 2025 года подорожает на 10-15 процентов. При условии стабильной экономической ситуации спрос на аренду продолжит расти, что поспособствует повышению ставок, пояснили специалисты.