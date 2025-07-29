Россиянам рассказали о штрафах при сдаче жилья

Машаров: Отказ оформить регистрацию при сдаче жилья грозит штрафами

Отказ оформить квартиросъемщикам временную регистрацию облагается рублем: собственникам жилья грозят штрафы до 7 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он напомнил, что человек обязан зарегистрироваться по месту пребывания не позднее 90 дней с момента переезда. Отсюда следует, что при аренде жилья дольше 90 дней квартиросъемщик должен оформить временную регистрацию. Собственник жилья не должен в этом препятствовать, подчеркнул Машаров.

«Размер штрафа для собственника жилого помещения составляет от 5000 до 7000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и от 2000 до 5000 рублей для других регионов России (статья 19.5.1 КоАП РФ)», — объяснил член ОП.

При этом, как добавил он, собственник не подпадает под эту ответственность только в двух случаях. Первый — если жильцы приходятся ему близкими родственниками или если квартиранты имеют постоянную регистрацию в том же регионе, где снимают жилье.

Машаров также высказался о распространенных опасениях о временной регистрации квартирантов. По его словам, многие арендаторы боятся оформлять временную регистрацию своим квартирантам, однако необходимо понимать, что временная регистрация не дает никакого права собственности на жилое помещение.

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