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06:57, 29 июля 2025Экономика

Россиянам рассказали о штрафах при сдаче жилья

Машаров: Отказ оформить регистрацию при сдаче жилья грозит штрафами
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Отказ оформить квартиросъемщикам временную регистрацию облагается рублем: собственникам жилья грозят штрафы до 7 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он напомнил, что человек обязан зарегистрироваться по месту пребывания не позднее 90 дней с момента переезда. Отсюда следует, что при аренде жилья дольше 90 дней квартиросъемщик должен оформить временную регистрацию. Собственник жилья не должен в этом препятствовать, подчеркнул Машаров.

«Размер штрафа для собственника жилого помещения составляет от 5000 до 7000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и от 2000 до 5000 рублей для других регионов России (статья 19.5.1 КоАП РФ)», — объяснил член ОП.

При этом, как добавил он, собственник не подпадает под эту ответственность только в двух случаях. Первый — если жильцы приходятся ему близкими родственниками или если квартиранты имеют постоянную регистрацию в том же регионе, где снимают жилье.

Машаров также высказался о распространенных опасениях о временной регистрации квартирантов. По его словам, многие арендаторы боятся оформлять временную регистрацию своим квартирантам, однако необходимо понимать, что временная регистрация не дает никакого права собственности на жилое помещение.

Ранее экономист Александр Цыганов раскрыл средний бюджет для аренды квартиры в России. По оценкам эксперта, показатель увеличился на 2000 рублей. Наибольший спрос арендаторов в первой половине 2025 года пришелся на однокомнатные квартиры.

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