Россиянин разработал хитрую схему похищения домашнего скота

В Севастополе полиция задержала мужчину, который «дружил» со свиньями ради кражи

В Севастополе полиция задержала 58-летнего местного жителя, который разработал хитрую схему похищения домашнего скота. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД России по городу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Ущерб от его действий превысил 40 тысяч рублей.

Задержанный несколько месяцев подкармливал вьетнамских свиней своей соседки, чтобы завоевать их доверие. В удобный момент он похитил двух из них, однако хозяйка скота сразу заметила исчезновение. Позже она услышала знакомый поросячий визг, доносившийся с соседнего участка.

Женщина и ее дочь обратились к соседу, но он заверил, что никаких свиней у него нет и быть не может. Тогда россиянка вернулась с подмогой — своими родственниками. Они осмотрели территорию мужчины и заметили одну уже забитую свинью. Вторая, услышав голоса хозяев, с визгом выбежала из сарая.

Ранее сообщалось, что на Кубани женщину приговорили к четырем годам лишения свободы за хищение более 800 тысяч рублей. Она прошлась по магазинам с картой спящего участника спецоперации.