Россиянка попыталась спасти тонущего 11-летнего мальчика и не выжила

В Башкирии женщина спасла тонущего 11-летнего мальчика и не выжила

В Янаульском районе Башкирии местные жители вытащили из реки Буй 43-летнюю женщину без признаков жизни. Об этом пишет сообщило региональное МЧС в Telegram.

В ведомстве уточнили, что место не оборудовано для купания, и причины происшествия пока устанавливаются.

В свою очередь Mash Batash выяснил, что женщина услышала зовущего на помощь тонущего мальчика и бросилась в воду. В результате 11-летнему подростку удалось выплыть, а спасшая его россиянка не выжила.

Ранее похожий случай произошел Мордовии. Там многодетная мать и ее дочь бросились спасать младшего 13-летнего ребенка. В результате подростка удалось спасти. Однако женщина и старшая девочка не выжили.