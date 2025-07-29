Россиянка проспала свою остановку и стала жертвой смертельного изнасилования

В Электростали будут судить таксиста за смертельное изнасилование женщины

В Электростали завершено расследование дела в отношении 51-летнего местного жителя о смертельном изнасиловании 31-летней жительницы Балашихи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 22 января 2024 года женщина возвращалась на электричке домой из Москвы. Она проспала свою остановку и случайно оказалась ночью на станции «Машиностроитель» в Электростали. Там к россиянке подошел таксист и предложил подвезти ее. По дороге он узнал, что пассажирка впервые в Электростали, и у нее нет тут знакомых. Тогда он решил воспользоваться беспомощным состоянием жертвы: водитель угостил ее напитком с наркотиком и лекарствами и надругался над ней. В дальнейшем состояние потерпевшей ухудшилось, ее не удалось спасти. Мужчина оставил тело в лесу, там его нашли лишь спустя три дня.

Жителя Электростали обвинили по части 1 статьи 228.1 («Сбыт наркотических средств»), части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера»), части 3 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Сначала он отрицал содеянное и выдвигал ложную версию произошедшего. Однако следователи доказали причастность мужчины к трагедии.

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