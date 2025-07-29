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17:17, 29 июля 2025Наука и техника

Российский антидроновый «Посох» прожег стальную плиту

Российский антидроновый лазер «Посох» прожег стальную плиту толщиной 10 мм
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: ТАСС / LazerBuzz

Российский антидроновый лазер «Посох» прожег стальную плиту толщиной 10 миллиметров, находящуюся от установки на расстоянии 100 метров. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике LazerBuzz.

Ее представители добавили, что демонстрация возможностей антидроновой установки прошла «в рамках стендовых испытаний деструкции новой оптической лазерной схемы российской разработки».

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Ранее агентство со ссылкой на компанию сообщало, что лазерная установка, предназначенная для защиты инфраструктуры от беспилотников, за секунду уничтожила FPV-дрон в ходе испытаний.

Тогда же главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко заметил, что перспективная лазерная система по противодействию беспилотникам «Посох» должна быть на стационарном электропитании, так как высокое энергопотребление установки усложняет ее мобильное использование.

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