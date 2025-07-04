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15:52, 4 июля 2025Наука и техника

Российский лазер уничтожил FPV-дрон на испытаниях

Российский лазер компании LazerBuzz уничтожил FPV-дрон на испытаниях
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: ТАСС

Российская лазерная установка, предназначенная для защиты инфраструктуры от беспилотников, за секунду уничтожила FPV-дрон в ходе испытаний. Об этом сообщил представитель компании-разработчика LazerBuzz, передает ТАСС.

Разработанную в рамках проекта «Посох» установку протестировали на одном из полигонов на Северо-Западе России. Демонстрацию проводили на дистанции 500 метров. «В ходе тестирования, мы продемонстрировали поражение статического макета типового аккумулятора FPV-дрона на дистанции 500 метров. Это заняло около одной секунды прямого воздействия», — сказал представитель компании.

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По его словам, для поражения двигателя аналогичного дрона потребовалось бы около 0,2 секунды. Мощность представленной на полигоне установки составила 3 киловатта. Также в рамках проекта «Посох» создали установку мощностью 80 киловатт.

В июне стало известно, что Вооруженные силы России начали применять лазерную систему противовоздушной обороны для борьбы с дронами противника в зоне СВО. Комплекс позволяет поражать малые ударные дроны на расстоянии двух-трех километров.

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