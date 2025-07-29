Российский школьник выпал из окна хостела и выжил

В Петербурге 15-летний школьник выпал из окна хостела и выжил

В Санкт-Петербурге 15-летний школьник выпал из окна хостела и выжил, передает 78.ru.

По данным российского издания, трое подростков с разрешения родителей приехали в Северную столицу. Во время прогулки в парке юноши употребили неизвестное вещество. Через некоторое время они вернулись в хостел на третьем этаже дома на Апраксином переулке, где и остановились.

В помещении один из старшеклассников стал вести себя неадекватно, разбил окно и упал вниз. Школьника госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

У пострадавшего диагностировали кататравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы височной и затылочной костей.

До этого сообщалось, что в Красноярске 12-летний школьник упал в обморок на перемене и не выжил.