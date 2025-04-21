Российский школьник упал в обморок на перемене и не выжил

В Красноярске 12-летний мальчик упал в обморок на перемене в школе № 16 и не выжил. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
По сведениям российского издания, учащийся почувствовал себя плохо после урока «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Когда ребенок потерял сознание, учителя вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи не смогли его реанимировать.
Одноклассники отметили, что за пять минут до трагедии мальчик веселился и активно играл. Повреждений на теле при предварительном осмотре не выявили. У школьника не было хронических заболеваний.
Красноярские следователи начали проводить проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что в Москве девятиклассник попал в больницу после репетиции последнего звонка. Юношу экстренно отвезли в Филатовскую больницу, где установили, что тот выпил спиртного перед началом репетиции. У школьника диагностировали отравление этанолом.