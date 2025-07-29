Российский следователь провернул с обвиняемыми аферу

В Петербурге суд вынес приговор экс-следователю Гуменюку за хищение вещдоков

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему старшему следователю управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу Ивану Гуменюку, провернувшему аферу с вещдоками вместе с обвиняемыми Артемом Николаевым и Гариком Петросяном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-слубе судов города.

Гуменюк признан виновным в присвоении, злоупотреблении полномочиями и получении взятки, он осужден на 3 года 10 месяцев в колонии общего режима. Его подельники отделались условным наказанием сроком по три года.

Из материалов дела следует, что в 2021 году Гуменюк расследовал уголовное дело Петросяна и Николаева, по которому были изъяты вещдоки стоимостью 4,6 миллиона рублей. Речь идет о деталях к спецоборудованию. Следователь выписал фиктивные документы, на основании которых его сообщники вывезли вещдоки со склада хранения и продали за 1,7 миллиона рублей, из которых 1,2 миллиона отдали Гуменюку, а остаток потратили сами.

Все трое признали вину на суде и раскались в содеянном.

Ранее сообщалось, что осужденный за подтасовку улик по уголовному делу о перестрелке в «Москва-Сити» бывший следователь Левон Агаджанян вышел на свободы условно-досрочно.