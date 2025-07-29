Садоводам назвали простой рецепт средства от сорняков

Садовод Гриффитс заявил, что спрей из уксуса и соды поможет от сорняков

Садовод Майкл Гриффитс назвал простой рецепт средства от сорняков. Его рекомендацию публикует издание Mirror.

Гриффитс заявил, что для приготовления домашнего спрея-гербицида понадобятся две части уксуса и одна — пищевой соды. «Не добавляйте слишком много уксуса сразу, иначе он будет шипеть во все стороны. Вместо этого добавляйте его медленно, помешивая», — посоветовал он. «Убедитесь, что все хорошо перемешано, и переливайте в пульверизатор. Полейте сорняки как следует, и вы сами не заметите, как они исчезнут», — пообещал садовод.

Размешивать раствор, уточнил он, нужно до тех пор, пока тот не станет полностью прозрачным, иначе распылитель засорится. Раствор минимально влияет на структуру почвы и быстро разлагается в ней, заключил специалист.

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