Самая ревнивая женщина в мире придумала для мужа ежедневный тест на верность

Британку Дебби Вуд в соцсетях назвали «самой ревнивой женщиной в мире» после того, как в передаче «Этим утром» она рассказала о ежедневном тесте на верность для своего мужа Стива. Ее историю опубликовало издание Mirror.

По словам Вуд, ее муж проходит детектор лжи каждый раз, когда приходит домой. Женщина объяснила свой страх измены тем, что в начале их знакомства ее избранник встречался с другой девушкой. Ревность Вуд настолько вышла из-под контроля, что она даже стала проверять банковские выписки мужа и записи телефонных разговоров. «Когда у тебя есть хороший мужчина, ты должна его удержать, правда?» — объясняет она свое контролирующее поведение.

Кроме того, Вуд запретила мужу смотреть телепередачи с участием женщин после того, как однажды увидела рекламу бритвенного станка и зациклилась на мысли, что его привлекает снявшаяся в видео модель. Через год после участия шоу супруги рассказали журналистам, что их отношения улучшились. Регулярные проверки на детекторе лжи стали нечастыми, а Вуд якобы смогла преодолеть свою ревность, которая, по ее словам, была вызвана предыдущими «травматическими» отношениями.

Ранее стало известно о женщине, которая узнала об измене мужа благодаря тому, что он надел необычную одежду на работу. По словам обманутой жены, однажды он пошел в офис в джинсах.