Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 29 июля 2025Забота о себе

Самая ревнивая женщина в мире придумала для мужа ежедневный тест на верность

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Британку Дебби Вуд в соцсетях назвали «самой ревнивой женщиной в мире» после того, как в передаче «Этим утром» она рассказала о ежедневном тесте на верность для своего мужа Стива. Ее историю опубликовало издание Mirror.

По словам Вуд, ее муж проходит детектор лжи каждый раз, когда приходит домой. Женщина объяснила свой страх измены тем, что в начале их знакомства ее избранник встречался с другой девушкой. Ревность Вуд настолько вышла из-под контроля, что она даже стала проверять банковские выписки мужа и записи телефонных разговоров. «Когда у тебя есть хороший мужчина, ты должна его удержать, правда?» — объясняет она свое контролирующее поведение.

Кроме того, Вуд запретила мужу смотреть телепередачи с участием женщин после того, как однажды увидела рекламу бритвенного станка и зациклилась на мысли, что его привлекает снявшаяся в видео модель. Через год после участия шоу супруги рассказали журналистам, что их отношения улучшились. Регулярные проверки на детекторе лжи стали нечастыми, а Вуд якобы смогла преодолеть свою ревность, которая, по ее словам, была вызвана предыдущими «травматическими» отношениями.

Материалы по теме:
Передачу Малышевой смотрят миллионы. Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
Передачу Малышевой смотрят миллионы.Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
4 июля 2022
«Мы, женщины, друг друга не любим» Как юмористки с ТНТ обещали говорить о проблемах женщин, но занялись их травлей
«Мы, женщины, друг друга не любим»Как юмористки с ТНТ обещали говорить о проблемах женщин, но занялись их травлей
11 июня 2021

Ранее стало известно о женщине, которая узнала об измене мужа благодаря тому, что он надел необычную одежду на работу. По словам обманутой жены, однажды он пошел в офис в джинсах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пассажирский поезд попал под удар дрона ВСУ в российском регионе

    Взвод ВСУ сдался в плен в Днепропетровской области

    ВСУ снова атаковали Ленинградскую область

    Экс-депутат Рады рассказал о коррупционных тайнах главы офиса Зеленского

    Раскрыто влияние погодных условий на траты россиян

    Телезвезда с калоприемником снялась в бикини

    Самая ревнивая женщина в мире придумала для мужа ежедневный тест на верность

    Россиянам рассказали о штрафах при сдаче жилья

    Еще один российский регион попал под удар украинских беспилотников

    Трамп опроверг сообщения о поиске встречи с Си Цзиньпином

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости