Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:25, 29 июля 2025Мир

Стало известно о плане НАТО «усилить давление» на Путина

Bloomberg: НАТО предпринимает шаги с целью усилить давление на Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО пытается «усилить давление» на президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Союзники по НАТО также предпринимают шаги по усилению давления на Путина: Германия ведет переговоры с США и другими союзниками о поставке дополнительных систем ПВО Patriot на Украину», — отмечается в публикации.

Как указывает агентство, в связи с этим Киев сделал противовоздушную оборону «одним из главных приоритетов» в конфликте с Россией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об условиях Москвы по урегулированию украинского конфликта. По его словам, они предполагают отказ от втягивания Киева в НАТО и признание реалий на земле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленскому приказали вернуть полномочия антикоррупционным органам. Президент Украины может сам оказаться под следствием

    В российском городе гроб обнаружили во дворе дома

    Раскрыта тактика операторов дронов ВС России в Сумской области

    Любителям анального секса дали советы по правильной подготовке к нему

    В деле о поджоге российского леса на 322 миллиона рублей появились неожиданные подробности

    Элитные подразделения ВСУ сбежали из населенного пункта в Днепропетровской области

    Депутата Госдумы заочно арестовали на Украине

    В Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение

    Стало известно о плане НАТО «усилить давление» на Путина

    В России бойцу СВО разрешили подать документы в избирком с передовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости