Стало известно о плане НАТО «усилить давление» на Путина

Bloomberg: НАТО предпринимает шаги с целью усилить давление на Путина

НАТО пытается «усилить давление» на президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Союзники по НАТО также предпринимают шаги по усилению давления на Путина: Германия ведет переговоры с США и другими союзниками о поставке дополнительных систем ПВО Patriot на Украину», — отмечается в публикации.

Как указывает агентство, в связи с этим Киев сделал противовоздушную оборону «одним из главных приоритетов» в конфликте с Россией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об условиях Москвы по урегулированию украинского конфликта. По его словам, они предполагают отказ от втягивания Киева в НАТО и признание реалий на земле.