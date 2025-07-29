Командование ВСУ во главе с Сырским терпит неудачи в разных точках фронта

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) терпит неудачи на всех направлениях фронта. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале «Резидент».

«Речь уже не о "локальных угрозах", а о системном кризисе управления ВСУ. Командование во главе с Александром Сырским перебрасывает измотанные, недоукомплектованные бригады с одного участка на другой, создавая иллюзию контроля», — сказано в публикации.

Подчеркивается, что ВСУ терпят неудачи на сумском направлении, в Харьковской и Запорожской областях. Системная линия обороны отсутствует.

Ранее боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Рэйз рассказал об отступлении украинских военнослужащих в Запорожской области. Он добавил, что в результате российского контрнаступления подразделения ВСУ вынуждены отступить на свои старые позиции, уже вскрытые дронами ВС России.