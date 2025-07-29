Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:16, 29 июля 2025Культура

Старшего брата культовых рокеров обвинили в изнасилованиях

На старшего брата лидеров Oasis Галлахеров подали в суд
Ольга Коровина

Фото: Colin Davey / GettyImages

Старшего брата лидеров культовой британской рок-группы Oasis Лиама и Ноэля Галлахеров Пола Галлахера обвинили в преступлениях сексуального характера. Об этом пишет The Guardian.

По информации издания, женщина, личность которой не раскрывается, заявила о трех эпизодах изнасилования и умышленного удушения, а также об угрозах со стороны 59-летнего Галлахера. Сообщается, что предполагаемые преступления совершались с 2022 по 2024 год.

Адвокаты мужчины заявили, что их клиент отрицает выдвинутые обвинения и ждет возможности очистить свою репутацию. Суд по делу состоится 27 августа.

Ранее сообщалось, что группа Oasis воссоединилась спустя 15 лет, чтобы провести несколько шоу в Великобритании и Ирландии и отправиться в тур по Европе.

Ноэл Галлахер основал группу Oasis вместе со своим братом Лиамом в 1991 году. Коллектив считался одним из самых влиятельных и успешных музыкальных проектов 1990-х. Известно, что Пол Галлахер вырос вместе с братьями и сестрами, но не принимал участия в деятельности группы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банки стали лишать россиян доступа к деньгам. За что?

    Дибров разводится после 16 лет брака

    «Радиостанция Судного дня» передала три загадочных сообщения подряд

    Популярные в 90-х шлепанцы вернулись в моду

    Замдиректора российской школы занижала оценки сыну участника СВО с одной целью

    Украина обсудила с Германией свою обороноспособность

    Момент уничтожения БПЛА в Минске попал на видео

    Сальдо рассказал о бегстве десанта ВСУ

    В Киеве признали депортированными выселенных из Польши украинцев

    Старшего брата культовых рокеров обвинили в изнасилованиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости