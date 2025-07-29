Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:59, 29 июля 2025Интернет и СМИ

Страна СНГ ввела монополию на международный интернет-трафик

Киргизия ввела монополию на один год на услуги международного интернет-трафика
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Киргизия ввела временную монополию на услуги международного интернет-трафика на один год. О решении, принятом в стране СНГ, сообщает ТАСС.

Согласно указу президента республики Садыра Жапарова, с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026-го в стране вводится режим временной 100-процентной государственной монополии на поставку и предоставление международного интернет-трафика.

Уточняется, что эксклюзивное право оказывать эти услуги предоставили компании ООО «ЭлКат», принадлежащей государству. Другие же операторы должны в течение двух месяцев передать организации все действующие контракты по поставке и транзиту международного трафика.

Ранее сообщалось, что в Киргизии приняли законопроект, ограничивающий теле- и радиовещание на русском языке. В документе, принятом парламентом страны во втором и третьем чтениях, отмечается, что объем вещания на киргизском должен составлять не менее 60 процентов, из-за чего число передач на русском сократится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банки стали лишать россиян доступа к деньгам. За что?

    В швейцарском клубе задумались о продаже Миранчука

    Муцениеце похвасталась деталью интерьера за полмиллиона рублей

    В России высказались о происхождении упавшего в Минске беспилотника

    Tesla анонсировала выход «последнего автомобиля»

    Дибров разводится после 16 лет брака

    «Радиостанция Судного дня» передала три загадочных сообщения подряд

    Популярные в 90-х шлепанцы вернулись в моду

    Замдиректора российской школы занижала оценки сыну участника СВО с одной целью

    Украина обсудила с Германией свою обороноспособность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости