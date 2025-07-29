Страна СНГ ввела монополию на международный интернет-трафик

Киргизия ввела монополию на один год на услуги международного интернет-трафика

Киргизия ввела временную монополию на услуги международного интернет-трафика на один год. О решении, принятом в стране СНГ, сообщает ТАСС.

Согласно указу президента республики Садыра Жапарова, с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026-го в стране вводится режим временной 100-процентной государственной монополии на поставку и предоставление международного интернет-трафика.

Уточняется, что эксклюзивное право оказывать эти услуги предоставили компании ООО «ЭлКат», принадлежащей государству. Другие же операторы должны в течение двух месяцев передать организации все действующие контракты по поставке и транзиту международного трафика.

Ранее сообщалось, что в Киргизии приняли законопроект, ограничивающий теле- и радиовещание на русском языке. В документе, принятом парламентом страны во втором и третьем чтениях, отмечается, что объем вещания на киргизском должен составлять не менее 60 процентов, из-за чего число передач на русском сократится.