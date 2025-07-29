Телезвезда с калоприемником снялась в бикини

Телезвезда и блогерша Луиза Томпсон с калоприемником снялась в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,5 миллиона подписчиков.

Звезда британского реалити-шоу «Сделано в Челси» (Made in Chelsea) показала видео, где позирует на фоне кустарников в желтом бикини. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией. При этом она продемонстрировала калоприемник черного цвета, установленный в отверстие в животе.

«Я не испытываю никакого стыда, глядя на свое тело. Я вообще не испытываю к нему особых эмоций. Оно просто существует. Это главное. Существовать — это привилегия. В буквальном смысле», — указала в подписи автор поста.

Ранее сообщалось, что Луизу Томпсон довела до слез протечка калоприемника на отдыхе.

Известно, что Томпсон сделали операцию и установили калоприемник в 2021 году. Ей потребовалось хирургическое вмешательство из-за многолетнего воспалительного заболевания кишечника — язвенного колита.