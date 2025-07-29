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22:17, 29 июля 2025Мир

Трамп ответил на вопрос «чем закончится конфликт на Украине?»

Трамп заявил, что исход украинского конфликта пока неясен
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал исход украинского конфликта. Он ответил на соответствующий вопрос в интервью журналисту газеты New York Post (NYP) Миранде Дивайн.

Глава Белого дома заявил, что пока не ясно, чем закончится конфликт на Украине. «Это еще предстоит выяснить. Посмотрим, что будет дальше», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент США выдвинул новый ультиматум, пригрозив России экономическими рестрикциями, если конфликт на Украине не будет урегулирован. Сроки сократились с прежних 50 до 10-12 дней. В частности, Вашингтон угрожает ввести 100-процентные тарифы против РФ и ее торговых партнеров.

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