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21:17, 29 июля 2025Мир

Трамп заявил об отсутствии реакции Путина на новый ультиматум

Трамп заявил, что не получил от Путина ответа по поводу нового ультиматума
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не получил от российского лидера Владимира Путина никаких ответов относительно новых сроков ультиматума по урегулированию конфликта на Украине. Слова американского президента опубликованы на сайте Белого дома.

«Нет, ответа я не получил. Это позор», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Он отметил, что раньше был срок 50 дней, поскольку он хотел быть щедрым, но его администрация просто не видит никакого прогресса по этому вопросу.

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