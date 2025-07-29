Турист набросился с кулаками на официанта в Европе из-за спора о мягкой игрушке

CB: 38-летний турист ударил официанта отеля на Майорке из-за мягкой игрушки

Отдыхающий в Европе турист набросился на сотрудника отеля с кулаками из-за мягкой игрушки. Об этом сообщает издание Cronica Balear (CB).

По данным источника, инцидент произошел 24 июля в ресторане отеля города Сон-Сервера на Майорке, Испания. 38-летний турист набросился на официанта из-за спора об игрушке.

Конфликт начался с того, что сотрудник гостиницы заметил, как ребенок отдыхающей семейной пары взял мягкий сувенир из торгового автомата без спроса и не заплатил за него. Работник попросил несовершеннолетнего вернуть вещь, однако это не понравилось его отцу, и он ударил мужчину в лицо.

Уточняется, что официанту потребовалась госпитализация, он до сих пор находится в больнице. Напавшего на него туриста заключили под стражу. Расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что на видео попал полицейский, который ударил по лицу пожилого туриста. Инцидент произошел на пляже курорта Плайя-дель-Фаро.