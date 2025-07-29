Туристы показали на видео оскверненную крепость российского курорта

«112»: Достопримечательность «Грозовые ворота» осквернили в Геленджике

Вандалы осквернили памятник архитектуры на популярном российском курорте. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, вандалы разрисовали стены крепости «Грозовые ворота» в Геленджике. Посетившие достопримечательность туристы показали на видео поломанные конструкции и неприличные надписи. «Когда я был недели две назад здесь — ничего этого не было», — отметил снимающий ролик мужчина.

Уточняется, что крепость «Грозовые ворота» была построена в 2006 году для декораций одноименного фильма и является одной из известных туристических точек курорта.

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