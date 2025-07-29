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00:59, 29 июля 2025Мир

Украине предрекли тяжелейшую территориальную потерю за более чем два года

NZZ: Обстановка под Красноармейском становится для ВСУ все более тяжелой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Ситуация под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) становится для Вооруженных сил Украины (ВСУ) все более тяжелой. Учитывая размер города, потеря Красноармейска стала бы тяжелейшей территориальной потерей за два с половиной года, пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Как утверждает обозреватель издания Андреас Рюш, несмотря на то, что котел вокруг города сжимается, это еще не говорит о скором падении Красноармейска. «Две основные линии снабжения пока открыты. Украинцы в принципе могут вести упорные оборонительные бои в городской местности. Но, учитывая почти полное окружение, они будут находиться в невыгодном положении. Эксперты предупреждают, что не следует из соображений престижа защищать город с большими потерями и посылать свежие силы на заведомо проигрышную битву», — говорится в публикации.

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При этом, отмечает Рюш, как показывают предыдущие сражения, в подобных случаях политические соображения часто преобладают над военными. Для президента Украины Владимира Зеленского, недавно спровоцировавшего кризис своей неудачной реформой, «плохие новости с фронта сейчас особенно некстати», подчеркивает NZZ.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские войска после взятия населенного пункта Бельгийка находятся в двух километрах от Красноармейска. По его словам, бойцы Вооруженных сил России продолжают брать город в клещи, дабы перерезать идущие к нему пути снабжения.

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